L’Equipe – Nome nuovo per la porta: spunta Restes del Tolosa. La situazione

Spunta un nuovo nome per il mercato del Napoli: Guillaume Restes. Si tratta di un portiere classe 2005 di proprietà del Tolosa, che ptorebbe essere ceduto nel corso di questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da L’Equipe, oltre i partenopei ci sarebbe l’interesse di Aston Villa e Ipswich. Intanto, fa sapere il club francese che non tratterà a meno di offerte non inferiori ai 20 milioni di euro. Di seguito, ecco quanto riportato.

“A Napoli, in un contesto vulcanico, Restes potrebbe succedere a Vanja Milinkovic-Savic, che sta lasciando. Ma in attesa della nomina di Massimiliano Allegri come allenatore, si fanno domande sul ruolo che il giovane dovrebbe svolgere, mentre il futuro di Alex Meret rimane incerto. A questo punto, “non abbiamo ricevuto alcuna offerta ufficiale”, il Tolosa ci va moderato, riconosce gli approcci richiamando le sue condizioni: “Non prenderemmo in considerazione un’offerta il cui primo numero inizierebbe con 1.” Implicitamente, non si tratta di negoziare per meno di 20 milioni di euro”.