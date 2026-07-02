Il Mattino – Presentazione Allegri, ipotesi Napoli difficilmente attuabile: verrà dirottata a Dimaro.

Quando sarà presentato Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli? Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, vi sono due date utili qualora si volesse optare per Napoli: sabato 11 o domenica 12 luglio. In caso contrario, questa andrebbe in scena a Dimaro, attualmente lo scenario più probabile. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Allegri sarà a Napoli solo alla fine della prossima settimana. Ma il piano di presentarlo in città non è di facile attuazione: le uniche date utili sono quelle di sabato 11 o domenica 12 ma un week end di luglio non è l’idea per eventi di questo genere. Alla fine la presentazione viene dirottata a Dimaro. Per Max è del tutto indifferente. Lunedì, alla presentazione della maglia del Centenario, ci sarà solo Aurelio De Laurentiis che pure aveva pensato a un colpo di teatro e un arrivo sulla Msc World Europa sotto al braccio del nuovo allenatore. Il 13 luglio a Castel Volturno, nel pomeriggio, inizia la prima parte della pre-season, con visite mediche e test: saranno sei gruppi di atleti. La partenza per il ritiro in Trentino sarà il venerdì mattina”.