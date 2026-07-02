Il Mattino – Milinkovic-Savic, spunta il Besiktas. Manna fa il prezzo: 15 milioni di euro

Che sia Vincenzo Italiano a risolvere la pratica legata a Vanja Milinkovic-Savic? Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, il Besiktas vorrebbe proprio il serbo con l’obiettivo di rinforzare il reparto. Intanto, Giovanni Manna fissa il prezzo per la cessione: 15 milioni di euro.

“Vincenzo Italiano, l’uomo che per 48 ore si è sentito allenatore del Napoli prima della virata di De Laurentiis su Allegri, potrebbe sciogliere un bel nodo in casa azzurra: il Besiktas cerca un portiere e nel casting c’è anche Milinkovic-Savic. L’ex Torino, acquistato per 21 milioni di euro, dopo il primo anno di ammortamento, ha una valutazione di circa 15 milioni. Ed è questo il prezzo che Giovanni Manna chiederà a tutti quelli che busseranno alla porta”.



