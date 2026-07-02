Il Mattino – Lucca, ADL non sarebbe dispiaciuto da una nuova chance. La situazione

Aurelio De Laurentiis non sarebbe dispiaciuto alla possibile valorizzazione di Lorenzo Lucca da parte di Allegri. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’ex Udinese è considerato un capitale importante, in quanto acquistato per 35 milioni di euro. Il centravanti non viene ritenuto un calciatore da mandare in giro in prestito. Di seguito, ecco quanto raccontato.
“Ma anche Lucca merita un ragionamento a parte: (stra)pagato 35 milioni di euro, non può essere mandato in giro in prestito. È un capitale importante per il club e a De Laurentiis non dispiacerebbe che Allegri aprisse le porte a una seconda possibilità per l’ex Udinese. Motivo per cui, bisogna andare avanti con prudenza”.