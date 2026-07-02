Il Mattino – Festa primo agosto, sarà evento simile a sfilata sul lungomare del quarto scudetto. Possibile la presenza della squadra

Ieri, la Ssc Napoli ha annunciato una serie di iniziative per quanto riguarda l’anno del Centenario. Una di queste, riguarda una festa programmata per il primo agosto a Piazza Plebiscito. Riporta Il Mattino, sarà un evento molto simile alla sfilata del lungomare per lo scudetto del 2025. Inoltre, c’è la possibilità che la squadra possa essere presente, lasciando temporaneamente il ritiro di Castel di Sangro. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il primo evento clou di dodici mesi che De Laurentiis vuole pieni zeppi di appuntamenti, è il primo agosto: a Piazza Plebiscito. Non facile organizzare, è una sfida molto simile alla sfilata sul lungomare per lo scudetto del 2025. In queste ore Tommaso Bianchini, il direttore generale, con Regione Campania e Comune di Napoli è al lavoro per definire i dettagli di una manifestazione che potrebbe portare nell’iconica piazza circa 100mila persone. Una sfilata di vecchie glorie e una serie di sorprese che nessuno intende svelare. Anche per non rovinare la festa. Il Napoli, in quei giorni, è a Castel di Sangro per la seconda fase del ritiro: ma si lavora per far sì che in quella serata la squadra possa trasferirsi, per poche ore, in città”.