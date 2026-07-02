Graziani durissimo su De Bruyne: “Oggi spegne la luce, non l’accede. E credo abbia messo su qualche chilo…”

Francesco Graziani, ex calciatore ed oggi opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Notti Mondiali, in onda su Rai 1. Qui, ha commentato la prestazione di Kevin De Bruyne in Belgio-Senegal, uscito nel corso della ripresa al termine di una prova incolore e in un momento di enorme difficoltà per i Diavoli Rossi. Di seguito, le sue parole a riguardo. “De Bruyne in questo momento spegne la luce, non l’accende. Va a due all’ora! Questo non è il De Bruyne che conoscevamo e nemmeno quello delle prime 5-6 partite al Napoli, dove fece molto bene. Non sta bene fisicamente in questo momento, e credo abbia messo su qualche chilo”.