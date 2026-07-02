Gazzetta – Malagò accelera per Conte, i club non cambiano rotta: pronti a contribuire all’ingaggio

Giovanni Malagò accelera per quanto riguarda la figura del nuovo Ct. Antonio Conte, anche sotto la spunta della Serie A, è oggi in pole position. Una figura talmente apprezzata che i club sarebbero disposto a contribuire all’ingaggio. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Malagò accelera, i club non cambiano rotta, Conte è pronto al sì: qualcosa si è mosso, e non è poco. «Non è una questione di costi, ma di investimento…», l’intervento del presidente dell’Inter Beppe Marotta quando il primo consiglio federale del dopo Gravina è scivolato sul tema del prossimo ct. Tradotto: in modo progressivo, i club di Serie A sono disposti a contribuire dal punto di vista economico per soddisfare le richieste di Conte. Nel 2014/16, Antonio aveva un ingaggio da 4,1 milioni di euro a stagione, adesso le cifre sarebbero le stesse: quattro milioni per quattro anni. Malagò parla di sponsor come assist all’operazione, ma, allo stesso tempo, senza una correlazione diretta tra la scesa in campo di un partner e il nome specifico di un commissario tecnico: sarebbe cosa non giusta o scorretta. A ciò che chiede il ct degli Europei del 2016 si può arrivare, dicono in federazione. E si può arrivare proprio perché di investimento sul futuro azzurro si tratta: Euro 2028 sarà evento da vivere cercando un bel po’ di felicità, la Coppa del Mondo 2030 sarà l’occasione per metterci alle spalle nostri fantasmi e le nostre paure. Conte ascolta e annota, Malagò ha il telefono tra le mani: la partita sul ct azzurro sta per terminare. Nella sua carriera, non breve e per niente banale, Antonio è sempre stato in grado di stupire partendo da panchine ”ferite” dai risultati dell’anno prima: un curriculum, invidiabile, che, oggi, mette tutti d’accordo sulla scelta e che, oggi, vede i club in prima fila per la sua investitura. D’altronde se il destino di un presidente federale è legato al cammino della nazionale, il valore di un movimento non può che essere strettamente connesso alle sorti della stessa. L’Italia deve battere un colpo nel più breve tempo possibile, Conte sa come si fa. Lo ha già fatto più di una volta. Vuole ripetersi nell’ora più complicata”.