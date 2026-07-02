Gazzetta – Gila primo obiettivo del Napoli. Possibile arrivo già prima di Dimaro?

Il Napoli non molla Mario Gila, che rimane la prima scelta per la difesa che verrà. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nonostante le difficoltà di mercato, gli azzurri considerano lo spagnolo una priorità. Intanto, la Lazio fa il prezzo: 25 milioni di euro. Dal canto suo, l’ex Real Madrid ha confermato la sua volontà di aspettare i partenopei, così da poter giocare la Champions League. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“L’intesa resiste. La voglia di abbracciarsi è ancora più forte di ogni altra tentazione. Mario Gila e il Napoli, storia di un amore non ancora nato ma che si sta già consolidando. Nonostante l’inserimento dell’Atalanta dell’ex tecnico Sarri, che ha avuto modo di apprezzarne la crescita, la personalità e la solidità alla Lazio. Il ds Giovanni Manna continua la sua missione e negli ultimi giorni ha voluto rassicurare gli agenti del giocatore. Sì, è vero, il Napoli ha bisogno prima di monetizzare per poter chiudere operazioni in entrate. Ma Mario resta la priorità per tutti, da Allegri a De Laurentiis. Gila è il giocatore perfetto per blindare il reparto arretrato e rendere ancora più solide le fondamenta del nuovo progetto Napoli. Manna ha ribadito a Gila la volontà del Napoli di chiudere il prima possibile l’operazione. Se ci saranno le condizioni, già nelle prossime settimane, prima della partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida, in programma per il 17 mattina. E Gila ha confermato al ds azzurro la sua volontà di aspettare il Napoli, per giocare la Champions e poter lottare per lo scudetto”.

Una trattativa che va avanti nonostante la resistenza biancoceleste. D’altronde, il difensore è la prima scelta anche di Allegri. La trattativa procede senza fretta, anche perché Lotito è consapevole che perdere il suo gioiello a zero tra qualche mese sarebbe un disastro.