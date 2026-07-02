Garcia alla Rai: “Lukaku? Devo gestirlo da subentrante, quest’anno ha giocato solo 64 minuti”

Rudi Garcia, Ct del Belgio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai al termine del match contro il Senegal, vinto per 3-2. Qui, tra gli argomenti, ha parlato anche a proposito di Romelu Lukaku, autore della rete del temporaneo 1-2. Di seguito, le sue parole.

“Nel calcio devi crederci fino alla fine. Sul 2-0 la situazione era complicata, ma ho detto ai ragazzi che la rete del 2-1 sarebbe stata la più importante. Poi, la partita cambia d’anima, eravamo noi carichi e loro impauriti, recuperandola prima della fine. Ai supplementari, siamo stati in grado di vincerla con un rigore giusto e meritatamente. Vincere così è una cosa meravigliosa, il calcio te lo permette e sono contento per i nostri tifosi”.

“Ogni volta che entra, Lukaku decide… Per il momento sì, è entrato tre volte, ed ha segnato due gol, propiziando un autogol. Quest’anno ha giocato 64 minuti in tutta la stagione, non si è allenato alla fine ed è un peccato per noi. Devo gestirlo così, facendolo subentrare. Con l’Iran è partito titolare perché De Ketelaere era infortunato. Si è visto che dal primo minuto non ha lo stesso impatto che da subentrato. Sono contentissimo per lui, se lo merita”.