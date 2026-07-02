CdS – Rinnovo McTominay, presto riallacciati i contatti con l’entourage del giocatore. I dettagli

Scott McTominay sarà un punto fermo del Napoli anche sotto la gestione Allegri. E il club non vuole perdersi in un bicchiere d’acqua: presto si tornerà a discutere di rinnovo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’estensione dell’accordo dello scozzese non appare un’urgenza. Ma, la volontà di blindarlo, rimane
“Dopo aver avviato i discorsi per il rinnovo, il club tornerà presto a parlare con l’entourage dello scozzese. Il contratto, con scadenza allungabile oltre il 2028, non rappresenta un’urgenza, ma Aurelio De Laurentiis vuole blindare uno dei simboli del presente e del futuro azzurro, premiandone il rendimento con un adeguamento economico e un prolungamento”.