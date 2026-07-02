CdS – Prima le cessioni, poi gli acquisti: il Napoli detta la linea del mercato

Prima le cessioni, poi gli acquisti. Sarà questa la strategia di mercato del Napoli, figlia di una rosa extra large. Le idee però, sono ben chiare su chi scegliere e chi meno. Ora, il grosso del lavoro passerà da Allegri, che dovrà valutare i diversi giocatori. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Cedere prima di acquistare perché l’aritmetica non è un’opinione. Il mantra del Napoli alle porte del mercato è figlio di una rosa extra-large che andrà prima sfoltita e poi potrà accogliere volti nuovi. Il ds Manna con Allegri è da tempo al lavoro, i ruoli da rinforzare sono chiari, gli obiettivi anche, però serve prima snellire l’organico anche perché, per le liste, a oggi non c’è posto per nessuno a meno che non siano Under. Oltre ai titolarissimi, c’è anche un nutrito elenco di giocatori, ruolo per ruolo, che proveranno a farsi spazio tra le gerarchie e cercheranno di convincere Allegri già a Dimaro. Tra quelli già presenti e quelli che rientreranno dai vari prestiti, il nuovo allenatore dovrà lavorare tanto per capire chi potrà continuare a far parte del progetto Napoli e chi, invece, andrà via, tra le braccia del mercato che intanto farà il suo corso”.

