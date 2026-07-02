CdS – Prima le cessioni, poi gli acquisti: il Napoli detta la linea del mercato

Scritto da:
Elia Falco
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Prima le cessioni, poi gli acquisti. Sarà questa la strategia di mercato del Napoli, figlia di una rosa extra large. Le idee però, sono ben chiare su chi scegliere e chi meno. Ora, il grosso del lavoro passerà da Allegri, che dovrà valutare i diversi giocatori. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Cedere prima di acquistare perché l’aritmetica non è un’opinione. Il mantra del Napoli alle porte del mercato è figlio di una rosa extra-large che andrà prima sfoltita e poi potrà accogliere volti nuovi. Il ds Manna con Allegri è da tempo al lavoro, i ruoli da rinforzare sono chiari, gli obiettivi anche, però serve prima snellire l’organico anche perché, per le liste, a oggi non c’è posto per nessuno a meno che non siano Under. Oltre ai titolarissimi, c’è anche un nutrito elenco di giocatori, ruolo per ruolo, che proveranno a farsi spazio tra le gerarchie e cercheranno di convincere Allegri già a Dimaro. Tra quelli già presenti e quelli che rientreranno dai vari prestiti, il nuovo allenatore dovrà lavorare tanto per capire chi potrà continuare a far parte del progetto Napoli e chi, invece, andrà via, tra le braccia del mercato che intanto farà il suo corso”.

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