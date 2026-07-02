CdS – Portieri, il Napoli aspetta offerte per Milinkovic-Savic e mette nel mirino Kovar e Vicario. I dettagli

Capitolo portieri. Il Napoli potrebbe dover lasciar partire uno tra Meret e Milinkovic-Savic, sottolineando però il gradimento di Allegri per il primo. Intanto, Giovanni Manna si sta già muovendo per eventuali profili in entrata: piacciono Kovar del Psv e regge l’occasione Vicario. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“La lista l’ha svelata lo stesso ds lunedì a Rimini. Manna ha parlato di due portieri titolari, il riferimento ovviamente è a Meret e Milinkovic-Savic. Uno è di troppo, per eventuali innesti. E Allegri la sua scelta già l’ha fatta: le gerarchie possono essere ribaltate, Alex ritroverà una maglia da titolare. Per Vanja, cercasi pretendenti. Che non mancano. Kovar del Psv è un nome che piace, Vicario del Tottenham l’occasione che può diventare altro. Su di lui c’è anche la Juve”.