CdS – Anguissa, futuro in bilico: presto nuovo incontro con gli agenti. Il Napoli a caccia del sostituto

Il futuro di Andrè-Frank Zambo Anguissa con il Napoli è tutto da definire. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il camerunense potrebbe salutare poiché i discorsi per il rinnovo sono fermi da mesi e non sembrano essersi ripresi. Presto però, ci sarà un nuovo incontro con i suoi agenti. Intanto, gli azzurri si cautelano con Richard Rios: primo nome della lista qualora l’ex Fulham lasciasse. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Ma c’è folla anche in mediana, dove tutto passa dal destino di Anguissa, ovvero un titolarissimo con due scudetti sul petto ma che potrebbe salutare dato che per il rinnovo (scadenza 2027) è tutto fermo da mesi. Presto confronto con gli agenti. Il suo destino è in bilico. Nulla è ancora deciso. Se parte, pronto l’erede: Rios del Benfica è il preferito”.