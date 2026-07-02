CdS – Amichevoli Castel Di Sangro, tre incontri internazionali per il Napoli. Le date

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto per quanto riguarda le amichevoli del Napoli a Castel di Sangro, seconda parte del ritiro pre campionato. Queste, si svolgeranno nei giorni 5, 8 e 12 agosto. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Il conto alla rovescia è già iniziato. Dopo Dimaro-Folgarida, il Napoli sarà a Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto per la seconda parte del ritiro estivo, quella che accompagnerà Massimiliano Allegri fino alle porte della nuova stagione. E, come da tradizione, non mancheranno i test internazionali. Le date sono state fissate: il 5, l’8 e il 12 agosto gli azzurri scenderanno in campo allo stadio Patini per tre amichevoli, alle quali potrebbe aggiungersene una quarta. Nel programma potrebbero essere previsti anche alcuni allenamenti congiunti, ormai diventati una consuetudine della preparazione estiva, ma non solo, visto che nel biennio di Conte sono state tante le squadre campane invitate a Castel Volturno per test simili. L’edizione 2026 del ritiro abruzzese, però, avrà un significato particolare. Il Napoli arriverà a Castel di Sangro proprio nell’anno del Centenario e il cuore delle celebrazioni si sposterà in Abruzzo. Per il 1° agosto è infatti in programma una grande festa con spettacoli, musica e intrattenimento, mentre resta allo studio, con il sindaco Manfredi che ha dato massima disponibilità, anche un collegamento simbolico con Piazza del Plebiscito per unire idealmente Napoli e Castel di Sangro”.