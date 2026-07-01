Schira – Vicario, Napoli e Juventus non lo ritengono un obiettivo primario

Guglielmo Vicario è stato offerto Napoli e Juventus. L’ex Empoli è in uscita dal Tottenham, club che ha effettuato altre scelte sul mercato. L’obiettivo del portiere è quello di tornare in Italia. Ma, come riporta su X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, nessuno dei due club ritiene l’estremo difensore un investimento prioritario, almeno per il momento. Di seguito, il tweet. “Guglielmo Vicario non è nei piani di De Zerbi ed è pronto a lasciare il Tottenham. Vorrebbe tornare in Serie A ed è stato offerto a Juventus e Napoli, ma non è l’obiettivo principale per il ruolo di portiere, al momento”.

Guglielmo #Vicario is not in #DeZerbi’s Plans and is ready to leave #Tottenham. He would like to return to #SerieA and has been offered to #Juventus and #Napoli, but he is not a main target for the goalkeeper role, as of now. #transfers #THFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 30, 2026