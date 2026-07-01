Mondiali 2026, stasera in campo il Belgio di De Bruyne e Lukaku: sfida al Senegal di Koulibaly

Tornano in campo Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, gli ultimi due napoletani superstiti ai Mondiali del 2026. Il Belgio di Rudi Garcia, dopo aver concluso al primo posto il proprio raggruppamento, sarà impegnato stasera ai sedicesimi di finale. L’avversario sarà il Senegal di Kalidou Koulibaly, qualificatosi come migliore terza: un’avversaria insidiosa, capace di creare grattacapi anche alle formazioni europee. L’incontro, che si disputerà allo stadio Lumen Field di Seattle, andrà in scena alle ore 22:00 italiane. Chi avrà la meglio, affronterà la vincitrice della sfida tra Stati Uniti e Bosnia-Erzegovina.