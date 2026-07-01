Il Mattino – Presentazione Allegri, si va verso una data. ADL aveva in mente un colpo di teatro

Quando verrà presentato Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli? Al momento, non c’è una data fissa. A tal proposito, Il Mattino riporta alcuni retroscena. Uno di questi, riguarda la possibilità di un colpo di teatro di Aurelio De Laurentiis: arrivare insieme al tecnico il 6 luglio, giorno della presentazione della nuova maglia. Questa, è stata poi cestinata. Ora, lo scenario più probabile appare quello di un evento a bordo di una Msc al termine della prossima settimana. Di seguito, ecco quanto raccontato.
“Vanno definiti i dettagli della presentazione del tecnico livornese: in un primo momento, il patron aveva pensato a un colpo di scena, magari arrivando sotto al braccio di Max lunedì sulla Nave Msc World Europa, in occasione dell’evento della maglia che celebra i 100 anni di storia del Napoli. Ma alla fine la presentazione, sempre a bordo di una Msc (che ha appena rinnovato la sponsorizzazione con il Napoli), potrebbe arrivare alla fine della prossima settimana. Resta in piedi l’idea della prima conferenza di Allegri direttamente in Trentino”.