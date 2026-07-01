Il Mattino – Mercato Napoli, Allegri non ha avanzato pretese: niente lista di cedibili o incedibili

Non ci saranno calciatori cedibili o incedibili: è questo il principio voluto da Massimiliano Allegri per il mercato del Napoli. Il tecnico livornese, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, non ha avanzato pretese per quanto riguarda il calciomercato. Valuterà uno per uno i calciatori già presenti in rosa e da lì tirerà le somme. D’altronde, il budget del club è legato alle cessioni. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Sul mercato, Allegri non ha avanzato alcun tipo di pretesa: nessuna lista di cedibili o incedibili. Ha una rosa sterminata che valuterà (ma lo ha fatto già per tutto il mese) per poi tirare le somme. Sa che Anguissa è sul mercato, ma fino ad adesso, al di là della richieste dei suoi procuratori, non è arrivata alcun tipo di offerta al Napoli. Il budget del club è legato alle cessioni, d’altronde tra Alisson e Hojlund sono stati già sborsati 60 milioni per i due riscatti. Il bilancio chiude in rosso: poco più di venti milioni. Più o meno lo stesso deficit della stagione passata. L’obiettivo di Allegri è arrivare agli ottavi di Champions: e il suo cammino europeo è uno dei motivi per cui De Laurentiis lo ha scelto come successore di Antonio Conte”.