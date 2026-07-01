Il Mattino – Futuro Lukaku, il Besiktas bussa al Napoli: il belga però punta alla riconferma. La situazione

Quale sarà il futuro di Romelu Lukaku con il Napoli? Il Ds Giovanni Manna ha accennato a delle valutazioni da fare con il nuovo allenatore Max Allegri. Ma, come riporta Il Mattino, il club è interessato a trovare una soluzione. Non gli verrà chiusa la porta, ma le offerte non mancano. Tra le più interessate, c’è il Besiktas di Vincenzo Italiano. Il belga, ha però intenzione di sfruttare il Mondiale come vetrina per guadagnarsi la conferma in azzurro. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Chi non gioca (ancora) a carte scoperte è Giovanni Manna. Ed è ovvio. Quando parla di Romelu accenna a “valutazioni” da fare con Allegri. Ma in realtà le valutazioni con e senza Max sono state già fatte. Le vie del calciomercato sono infinite anche per Lukaku, nessuno gli chiuderà la porta a Napoli, ma il club azzurro ha tutto l’interesse a trovare una soluzione. Confermate le voci dei giorni scorsi: il Monaco, gli echi d’Arabia, soprattutto alla finestra ci resta l’Anderlecht. Hai visto mai che si decida a tornare in Belgio…Ma nelle ultime ore anche il Besiktas è tornato alla carica, le prestazioni al Mondiale hanno convinto la dirigenza turca a tenere Romelu in ampia considerazione. Sarebbe un “regalo” a Vincenzo Italiano, che però in cima alla lista dei desideri avrebbe messo Vlahovic. Insomma, per l’attaccante del Napoli il mercato c’è e Pastorello – suo agente – lo sa bene, ma chissà se sarà convinto. Nei suoi piani c’è altro: innanzitutto lasciare il Mondiale il più tardi possibile. Perché anche questo potrebbe far cambiare idea ai piani alti. E poi tornare nel club per mettersi a disposizione. Ma è ancora tutto da vedere”.