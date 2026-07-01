Il Mattino – De Laurentiis accelera per stadio e centro sportivo. Obiettivo: iniziare i lavori l’anno del Centenario. I dettagli

Aurelio De Laurentiis spinge per quanto riguarda l’ambito delle strutture. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il patron degli azzurri vuole che l’anno del Centenario coincida anche con l’inizio dei lavori. Per quanto riguarda lo stadio, l’idea rimane la stessa: nuovo impianto e nessuna ristrutturazione del Maradona. A tal proposito, l’area scelta resta quella di San Giovanni a Teduccio, l’ex Q8. Capitolo centro sportivo, i tre terreni in corsa sono Succivo, Pozzuoli e Maddaloni. Di seguito, ecco quanto riportato.

“De Laurentiis vuole che l’anno del Centenario coincida anche con quello dell’inizio dei lavori del centro sportivo e anche del varo del progetto del nuovo stadio. Non cambia posizione sul fatto che si debba procedere a realizzare un impianto nuovo di zecca: l’esperienza negli stadi del Mondiale rafforza l’idea che il Maradona non sia in grado di fronteggiare le reali esigenze di sviluppo del club azzurro. L’area scelta è quella di San Giovanni a Teduccio, l’ex Q8. Trattativa avviata e a buon punto con il governo del Kuwait. De Laurentiis non arretra. Come sul centro sportivo: ha blindato l’accordo con la famiglia Coppola per la permanenza a Castel Volturno anche la prossima stagione e dunque è alla ricerca del luogo migliore per realizzare la Casa del Napoli. E sono rimasti tre terreni che si contendono l’investimento: Succivo, Pozzuoli e Maddaloni. Quest’ultimo è stato al centro di un sopralluogo nelle settimane in cui il patron era a Los Angeles da parte dell’ad Andrea Chiavelli. Su Succivo, il Napoli conserva una prelazione sui terreni mentre su Monterusciello – ieri un altro vertice telefonico con il sindaco Manzoni – gli intoppi sono legati ai troppi soldi pubblici già investiti sull’ex Coverciano del Tennis (i primi lavori risalgono alla fine degli anni ‘80) e una serie di dislivelli dei terreni che rendono assai onerosa la conversione. Ma il cerchio ormai si chiude: “la prima pietra” è davvero vicinissima”.