Il Mattino – De Bruyne sarà ancora centrale nel progetto del Napoli: strapparlo non sarà facile

Kevin De Bruyne è al centro del progetto del Napoli. Il belga, è uscito rafforzato dai Mondiali attualmente in corso, e quando tornerà in azzurro sarà ancora protagonista. Riporta Il Mattino, strapparlo al club sarà tutt’altro che facile. Inoltre, il Chicago Fire sembra non essere più interessato a tentare degli assalti. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Chi è uscito al meglio dal girone di qualificazione è sicuramente Kevin De Bruyne. Su di lui Manna non ha avuto dubbi: è al centro del progetto. Insomma, oggi per strapparlo al Napoli servirebbe una prova di forza. Non che manchino le occasioni, ma di certo il belga può essere fondamentale per il primo anno di Allegri. C’era una squadra in Mls a volerlo più di tutti: il Chicago Fire. Che però ha centrato il colpo Lewandowski e ora non dovrebbe tornare alla carica. Ci sarà, ovviamente, in campo stasera contro il Senegal perché resta fondamentale in ogni progetto, anche quello di Garcia”.