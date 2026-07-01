Il Mattino – Annuncio Allegri, bisognerà attendere ancora qualche giorno. ADL però non ha fretta

Massimiliano Allegri si è liberato dal Milan, e per il suo annuncio come nuovo allenatore del Napoli è solamente questione di ore. Tuttavia, è probabile che bisogni aspettare ancora qualche giorno perché questo arrivi. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il tecnico livornese non ha ancora firmato il contratto che lo legherà ai partenopei. Aurelio De Laurentiis però non ha fretta a riguardo, perché tutto è stato ultimato. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Max non ha ancora firmato il contratto che lo legherà al club azzurro. Il contratto – da poco più di 4 milioni a stagione – dovrebbe essere firmato a distanza: De Laurentiis in queste ore è a Ischia, mentre Max sta risolvendo personalmente alcune questioni a Milano. Ha firmato la risoluzione con il Milan, rinunciando alla buonuscita e incassando solo la mensilità di giugno. De Laurentiis non alcuna fretta. Di nessun tipo. L’annuncio di Allegri è solo un atto formale: nella sostanza, tutto è fatto. Firmeranno anche i collaboratori (saranno sette) e del vecchio staff va via anche Alejandro Lopez che era a Napoli dal luglio del 2021, con Spalletti. Al suo posto Daniele Borri”.