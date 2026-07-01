Gazzetta – Olivera in vetrina: per 15 milioni può partire. La situazione

15 milioni di euro. Sarebbe questa la cifra richiesta dal Napoli per lasciar partire Mathias Olivera. L’uruguaiano, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è uno dei calciatori in vetrina dei partenopei. Inoltre, si apre anche lo scenario di un possibile scambio. Stando a quanto riportato, l’ex Getafe potrebbe essere utilizzato come pedina per arrivare ad uno degli obiettivi di mercato. Di seguito, ecco quanto riportato. “Gli stessi che il Napoli vuole per lasciare andare Olivera, altro protagonista dei due scudetti: l’uruguaiano però può anche essere usato come pedina di scambio, magari proprio per arrivare a uno degli obiettivi individuati”.