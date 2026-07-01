Gazzetta – Milinkovic-Savic, il futuro a Napoli è in bilico. Davanti ad un’offerta importante può partire

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli è in bilico. Il nuovo tecnico Massimiliano Allegri gradisce maggiormente un profilo come Alex Meret, capace di offrire maggiori garanzie tra i pali. Dunque, in caso di offerta, la società potrebbe lasciarlo partire dopo una sola stagione. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
“Poi occhio al futuro di Vanja Milinkovic Savic, arrivato su richiesta di Conte la scorsa estate per avere un palleggiatore aggiunto dietro la linea della difesa. Allegri, però, preferisce un portiere di garanzia tra i pali a uno specializzato nel giocare con i piedi. Per questo Vicario resta il nome indicato per il ruolo. Anche Vanja piace in Arabia (dove gioca già il fratello Sergej) e il Napoli di fronte a un’offerta concreta lo lascerebbe partire, nonostante l’investimento di appena 12 mesi fa”.