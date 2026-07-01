Gazzetta – Lukaku in uscita dal Napoli, può partire per 10 milioni. La situazione

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Instagram @romelulukaku

Romelu Lukaku è in uscita dal Napoli. Il belga ha un altro anno di contratto con gli azzurri ma, il suo pesante ingaggio di 12,5 milioni lordi all’anno, potrebbe convincere la società a lasciarlo andare. La richiesta è di 10 milioni di euro. E, come riporta La Gazzetta dello Sport, le pretendenti non mancano. Di seguito, ecco quanto segue.

I giocatori in uscita sono tanti, ma nella lista dei possibili partenti ci sono anche dei big. Come Romelu Lukaku, titolare di un altro anno di contratto a 12,5 milioni lordi. Ecco, pensare che il vice Hojlund possa essere il più pagato della rosa appare quanto mai improbabile. Su Big Rom c’è l’interesse di club arabi e americani, ma anche l’Anderlecht sogna: il Napoli chiede 10 milioni di euro, per il momento“.

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