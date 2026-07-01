Gazzetta – Lukaku in uscita dal Napoli, può partire per 10 milioni. La situazione

Romelu Lukaku è in uscita dal Napoli. Il belga ha un altro anno di contratto con gli azzurri ma, il suo pesante ingaggio di 12,5 milioni lordi all’anno, potrebbe convincere la società a lasciarlo andare. La richiesta è di 10 milioni di euro. E, come riporta La Gazzetta dello Sport, le pretendenti non mancano. Di seguito, ecco quanto segue.

“I giocatori in uscita sono tanti, ma nella lista dei possibili partenti ci sono anche dei big. Come Romelu Lukaku, titolare di un altro anno di contratto a 12,5 milioni lordi. Ecco, pensare che il vice Hojlund possa essere il più pagato della rosa appare quanto mai improbabile. Su Big Rom c’è l’interesse di club arabi e americani, ma anche l’Anderlecht sogna: il Napoli chiede 10 milioni di euro, per il momento“.