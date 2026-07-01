Gazzetta – Lucca vuole giocarsi un’altra chance, ma per il club è in lista di sbarco. I dettagli

Lorenzo Lucca è una delle maggiori delusioni del mercato della stagione appena conclusa. L’attaccante, arrivato dall’Udinese per 35 milioni di euro, non ha convinto né in azzurro né nei 6 mesi trascorsi al Nottingham Forest. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club lo considera un calciatore in lista di sbarco, nonostante lui voglia giocarsi un’altra chance. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Lucca ha deluso a Napoli e non ha certo migliorato la situazione nei sei mesi di prestito al Nottingham Forest. Gli azzurri lo hanno appena riscattato dall’Udinese (obbligo) per 26 milioni, che con i 9 di prestito diventano 35 totali. Lucca vorrebbe giocarsi un’altra chance, vedremo cosa deciderà Allegri. Ma per il club resta in lista di sbarco“.