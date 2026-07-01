Gazzetta: “De Laurentiis ha appreso una lezione del Milan di Berlusconi: alla base di tutto dev’esserci una società forte”

Aurelio De Laurentiis ha colto in pieno una delle lezioni del Milan di Berlusconi: alla base di tutto c’è una società di forte. Racconta La Gazzetta dello Sport, il patron è sempre stato abile nella scelta degli gli uomini e dei collaboratori, un aspetto importantissimo. Lo si può riflettere negli allenatori ingaggiati: da Mazzarri a Sarri passando infine per Allegri. Ciò che conta non è inseguire lo stile di gioco, ma avere alle spalle una guida forte. Di seguito, la riflessione.

“Da Sacchi ad Allegri, proprio il Milan di Berlusconi, ecco la lezione, ha dimostrato, anzi ha confermato, che alla base di tutto c’è sempre e soprattutto una società forte. Capace di cucirsi il tricolore sul petto anche con Capello, Ancelotti e Zaccheroni. Come dire che in mezzo a questo tragitto fantastico c’è davvero di tutto: la mentalità, l’equilibrio, la sintesi, la spregiudicatezza e l’attenzione. La lunga premessa serve per arrivare all’attualità. E parlare del Napoli. Del Napoli di… Qualcuno ha parlato del Napoli di Sarri, del Napoli di Spalletti, del Napoli di Conte. Mentre sempre e comunque questo è — e continua a essere — il Napoli di De Laurentiis, che evidentemente ha messo in pratica la lezione di Berlusconi. E cioè che gli uomini, i collaboratori, sono importantissimi. Bisogna sceglierli bravi, come faceva Berlusconi e come ha fatto De Laurentiis, aggiungendone alla lista — quando è partito l’assalto al vertice — anche altri ugualmente di livello come Mazzarri, Benitez, naturalmente Ancelotti. E — parere personale — anche Garcia, che è stato però sfortunato nel capitare nel momento più delicato. Però se i collaboratori, in questo caso gli allenatori, sono fondamentali, la forza della società —come ha illustrato plasticamente quel Milan — lo è ancora di più. È per questo che dopo aver conquistato lo scudetto con Spalletti e il suo calcio aggressivo, dopo essersi ripetuto con Conte, un formidabile tattico e motivatore, ora il Napoli di De Laurentiis punta apertamente a vincere il terzo scudetto con l’italianista — non è certo un’offesa, anzi — Allegri. Per chiudere il cerchio con tre condottieri completamente diversi per ispirazione e tratto personale. Perché, come quel Milan, anche De Laurentiis sta dimostrando che non bisogna inseguire stili di gioco. Ma tutto è possibile se la società è forte e la rotta è chiara“.