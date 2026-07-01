CdS – Rao incuriosisce Allegri: il 2006 punta a ritagliarsi un posto nel Napoli del futuro

Emanuele Rao è uno dei giovani di proprietà del Napoli di maggior interesse. Dopo una buona esperienza al Bari, prenderà parte al ritiro del Napoli, dove sarà valutato da Massimiliano Allegri. Un’estate che per lui può essere un’opportunità, con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo nel Napoli del futuro. Ne parla oggi l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Dal Bari ad Allegri, aspettando novità sul futuro. Emanuele Rao è uno dei gioiellini azzurri che voleranno a Dimaro dal 17 al 27 luglio per il primo dei due ritiri estivi. Il secondo, dal 30 al 13 agosto a Castel di Sangro. Classe 2006, ala sinistra, piede destro, Rao è un talento citato da Manna lunedì da Rimini nel discorso legato all’ampia rosa a disposizione del nuovo allenatore. Che in Trentino valuterà anche le doti di un giocatore arrivato un anno fa, ex Spal, e girato in prestito al Bari, in Serie B, dove ha fatto benissimo nell’ultima stagione. Sei gol e diversi assist, per Rao, un giocatore di corsia, un laterale di fantasia e dribbling con forza nelle gambe e fiuto del gol. Si è mosso bene al suo primo anno in B e ha dato dimostrazione delle sue doti catturando l’attenzione del Napoli, che lo ha monitorato a distanza, ma anche dell’Under 21 conquistata durante la stagione. Per tutti questi motivi Rao, intuizione del ds Manna, si unirà ai grandi col sogno, un giorno, di vestire la maglia del Napoli da protagonista. Allegri è incuriosito dalle sue qualità e lo scoprirà in ritiro. Nel suo ruolo, quello in cui ci sono già nomi del calibro di Alisson e Lang, la concorrenza ovviamente non manca. Ma Rao vivrà l’estate come un’opportunità per maturare esperienza, sperando di convincere il Napoli a puntare anche su di lui, magari per il futuro. Poi verrà il tempo delle scelte e le offerte per un nuovo prestito, nel caso, per lui non mancheranno”.



Al profilo del classe 2006, si aggiunge anche quello di Luis Hasa, reduce da un’annata di livello alla Carrarese. “Vale lo stesso discorso anche per Luis Hasa, classe 2004, che ha fatto molto bene alla Carrarese. Ex Juve, altra scoperta di Manna, Hasa è arrivato al Napoli a gennaio 2025. Due gioiellini che Max potrà testare e valutare”.