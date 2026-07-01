CdS – Quanti nodi per Manna! Diverse posizioni da chiarire e più di un giocatore da piazzare: i dettagli

Quanti nodi per Giovanni Manna! Il Ds del Napoli sarà impegnato da un super lavoro per quanto riguarda il mercato in uscita. Sono da chiarire alcune posizioni, come quella di Milinkovic-Savic, Mazzocchi e Anguissa. A questi, si aggiungeranno i diversi giocatori destinati alla girandola dei prestiti. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Il primo nodo riguarda la porta. Milinkovic-Savic non è considerato incedibile e, davanti a un’offerta ritenuta congrua, il Napoli è disposto ad ascoltare. In caso di partenza, il club tornerebbe sul mercato per affiancare a Meret un altro portiere di livello. In difesa rientrerà Marianucci dal prestito semestrale al Torino: il ritiro servirà per valutarlo, anche se la concorrenza tra i centrali è folta. Rafa Marin, di rientro dal Villarreal, al momento è considerato fuori mercato, tanto da non essere stato inserito nei discorsi con la Lazio per Gila. Mazzocchi, invece, è tra i candidati alla cessione. A centrocampo resta da definire la posizione di Anguissa. Il camerunese inizierà la preparazione con il gruppo e soltanto dopo il ritiro verranno prese decisioni definitive sul suo futuro. In attacco, invece, Allegri vuole osservare da vicino Lucca e Lang prima di prendere una decisione, con l’esterno olandese che oggi sembra avere qualche possibilità in più di restare. Ci sono poi diversi rientri dai prestiti destinati, salvo sorprese, a una nuova sistemazione. Cajuste e Lindstrom sono sul mercato, così come Zerbin, Folorunsho, Ambrosino, Cheddira e Ngonge, profili che il club conta di piazzare nelle prossime settimane per alleggerire l’organico e creare lo spazio necessario ai prossimi acquisti”.