CdS – Napoli, non solo Khalaili. Seguiti Dodô e Norton-Cuffy come alternative

Il Napoli segue con attenzione Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise come obiettivo per rafforzare la fascia destra. Ma, la difficile trattativa con i belgi e l’inserimento dell’Inter potrebbero complicare la trattativa. Motivo per cui, il club ha individuato delle potenziali alternative all’israeliano. Primo su tutti Dodô della Fiorentina, in scadenza e dai costi più contenuti. Resiste il profilo di Norton-Cuffy del Genoa, a cui tra l’altro piace Cajuste. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Ma il Napoli ha comunque pronte delle alternative. Sono Dodô della Fiorentina, anni 27, in scadenza nel 2027 e dai costi più contenuti (15 milioni) e Brooke Norton-Cuffy del Genoa, anni 22, giocatore in vetrina che il club cederebbe per far cassa ma alle giuste condizioni. Al Genoa, tra l’altro, piace Cajuste, di rientro dal prestito all’Ipswich“.