CdS – Khalaili, è duello Napoli-Inter. E l’Union Saint-Gilloise alza il prezzo: i dettagli

La trattativa per Anan Khalaili si fa una corsa a due tra Napoli e Inter. Uno scenario che ha ingolosito l’Union Saint-Gilloise, ora disposto ad alzare ulteriormente le richieste per il giocatore da 25 a 30 milioni di euro, fiutando odore di asta (posizione poco gradita ai nerazzurri). I partenopei, invece, si fanno forti della volontà del calciatore: accordo quinquennale e intesa sull’ingaggio. Ma, la società è stata chiara: cedere prima di acquistare. Inoltre, non è ancora stato trovato alcun tipo di accordo con il club belga. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“L’esterno dell’Union Saint-Gilloise è stato individuato da mesi dal ds Manna, che ne ha parlato – elogiandolo – anche da Rimini, lunedì sera, nel giorno d’apertura del calciomercato. Ma Manna ha anche ricordato che il Napoli ha già due esterni a destra e dunque, al momento, non c’è posto per Khalaili. I due esterni sono Di Lorenzo e Mazzocchi. Quest’ultimo è in uscita, occhio alla tempistica. Potrebbe essere determinante. Intanto, però, il Napoli non perderà di vista il giocatore e continuerà a trattare con il club belga, sperando di concludere l’affare pur accettando il rischio della concorrenza chiamata Inter. La trattativa tra i due club, tra il Napoli e l’Union Saint-Gilloise, era ben avviata, almeno nei dialoghi. Domanda e offerta camminavano insieme per avvicinarsi. L’accordo non è lontanissimo ma neppure vicino. Ballavano una decina di milioni. Quindici l’offerta del Napoli, bassa secondo l’Union. Anche perché il 15% del ricavato andrà al Maccabi Haifa dove il giocatore è cresciuto. L’inserimento dell’Inter potrebbe modificare anche la valutazione dell’esterno. Ma il Napoli un esterno lo cerca, lo vuole, e dunque Khalaili resta in lizza, è in pole. E il club di De Laurentiis si fa forte della volontà del giocatore di vestire l’azzurro. Già si vedeva al Maradona. Sogna la Champions, dove ha già lasciato il segno, e il grande salto in una big. All’età di 21 anni si sente pronto”.



