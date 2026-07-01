CdS – Gila-Napoli, decollo sospeso. Intanto, l’Atalanta prepara l’offerta

Al momento, è tutto sospeso per quanto riguarda i discorsi Gila-Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la trattativa tra i partenopei e la Lazio non decolla, anche per le esose richieste economiche. Intanto, l’Atalanta è pronta ad affondare il colpo: pronti 25 milioni ai biancocelesti. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Destino sospeso anche per Mario Gila della Lazio: accordo col calciatore per un contratto fino al 2031, ma la trattativa con Lotito non decolla. La Lazio chiede tanto, troppo (il 50% andrà al Real Madrid), e l’Atalanta – che perde Hien, infortunato, per tre mesi – prepara un’offerta da 25 milioni più bonus”.