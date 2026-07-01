CdS – Allegri conosce la rosa del Napoli ed ha già delineato i punti chiave della squadra: Meret titolare, De Bruyne al pari di McTominay, fiducia a Hojlund e Alisson

Massimiliano Allegri ha già studiato quale sarà il suo Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il tecnico ripartirà da dei punti chiave. In difesa, si punterà su Di Lorenzo e Rrahmani, con Meret alle loro spalle. A centrocampo verranno confermati De Bruyne, Lobotka e, ovviamente, McTominay. Davanti invece, i punti cardine saranno Hojlund e Alisson. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Allegri, come detto, conosce già bene la rosa, pur aspettando di cominciare a lavorare con i suoi nuovi calciatori. Ma si ripartirà da alcune certezze come Meret, che può ribaltare le gerarchie della porta dopo l’ultima stagione, poi Di Lorenzo e Rrahmani, leader difensivo che ha rinnovato (manca solo l’annuncio). E ancora, Lobotka e De Bruyne, che – parole di Manna – sarà «centrale nel progetto tecnico» al pari di McTominay. E poi, ovviamente, Max ripartirà da Alisson e Hojlund, entrambi appena riscattati per 16 e 44 milioni da Sporting e United. Rasmus lo aspettava al Milan, è il suo attaccante ideale e non vede l’ora di poterlo allenare. Avrebbe voluto anche Lukaku, ma alla Juventus: ora il belga è in America, è al Mondiale. Il futuro, per lui, è ancora tutto da scrivere. Ma la stima di Allegri nei suoi confronti non sarà un dettaglio trascurabile. La sintesi è che Max ha grande stima della rosa del Napoli, sa già come intervenire. Da De Laurentiis, seguendo la linea della continuità, una doppia richiesta: restare competitivi e al vertice in Italia e fare strada in Champions League. Nell’anno del centenario, si ripartirà da questa doppia ambizione. In panchina con Max”.