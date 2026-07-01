CdM – Allegri, due storici collaboratori non lo seguiranno a Napoli. I dettagli

Massimiliano Allegri sta delineando gli ultimissimi dettagli per quanto riguarda il suo approdo al Napoli. Questi, riguardano anche la scelta dei collaboratori che lo seguiranno all’ombra del Vesuvio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, non sarà seguito da Filippi, Corradi, oltre che da Maurizio Trombetta e Aldo Dolcetti, due collaboratori che lo seguono dal 2014. Di seguito, ecco quanto riportato.

“In attesa dell’arrivo di Allegri, che sta formando il suo staff. Rispetto all’ultima avventura al Milan, oltre al preparatore dei portieri Filippi, che va alla Fiorentina, e a Corradi, nuovo allenatore della Sampdoria, non dovrebbero esserci anche Maurizio Trombetta e Aldo Dolcetti. Entrambi hanno seguito Allegri nelle ultime esperienze sia alla Juventus che al Milan, dal 2014 ad oggi”.