Scotto: “Strategia del Napoli chiara, Manna frena per Gila e Khalaili”

Il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, nel corso di un intervento a Radio Kiss Kiss ha svelato i piani azzurri: “Il Napoli ha perso Juan Jesus, un quasi titolare. Deve assolutamente acquistare un nuovo difensore. Ma Giovanni Manna ha frenato sia su Gila ma anche su Khalaili. Il dirigente non ha intenzione di chiudere subito per i due calciatori. Cosa potrebbe accadere ora? La strategia del Napoli è chiara: niente aste. Se l’Atalanta vuole Gila e offre un bel po’ di soldi, gli azzurri non rilanceranno. Ci sarà un confronto con Allegri. Il Napoli è convinto che Marianucci e Rafa Marin possano fare bene. Nessuna pazzia di conseguenza per lo spagnolo. Khalaili approderà in Campania solo se l’Union SG calerà il prezzo”.