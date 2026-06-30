Sabatini: “I giocatori allenati da Allegri ne parlano bene, De Bruyne avrebbe un ruolo centrale”

Sandro Sabatini, nel corso di un intervento a Radio Marte ha parlato del futuro Napoli di Massimiliano Allegri.

Il giornalista ha sottolineato la capacità di gestione di Max: “Quest’anno al Milan non ci son stati tanti infortuni. Conte ha esagerato con gli infortuni, ma quelli erano anche infortuni di tensione e di stress. In questo Allegri dà un carico di stress minore rispetto a Conte. I giocatori che son stati allenati da Allegri ne parlano molto bene e non nelle interviste, ma in privato. Allegri è uno che riesce ad instaurare un buon rapporto con qualsiasi calciatore, poi è normale che chi non gioca si lamenti. La rosa del Napoli oggi è profondissima, ci sono più giocatori nella rosa del Napoli che invitati al matrimonio di Manna dell’altro giorno. Non so come Manna faccia a sistemarli tutti, ma non si può partire con 40 calciatori in organico.

De Bruyne in uscita dal Napoli? Se decide di andar via è difficile fargli cambiare idea, a prescindere dal ruolo, dall’allenatore eccetera. Se lui ed il suo agente iniziano a trattare col Galatasaray vuol dire che l’offerta sarà importante economicamente ed il Napoli, in quel caso, farebbe bene a tenere in considerazione eventuali proposte. Il calcio di Conte simile a quello di Allegri? De Bruyne, con Allegri, farebbe il Pjanic della Juventus. Allegri gli darebbe un ruolo più centrale e anche più arretrato. Ad Allegri piace molto De Bruyne, ma se il calciatore ha delle perplessità non è giusto pregarlo. De Bruyne e Lukaku, se restano, devono trovare spazio, altrimenti diventano piccoli casi. Se restano con l’entusiasmo bene, se poi mettono il muso non va più bene”.