Lukaku: “Per come è andata la stagione non avrei dovuto partecipare ai Mondiali, nessuno se lo sarebbe aspettato”

Romelu Lukaku è pronto a sfidare insieme al suo Belgio il Senegal di Kalidou Koulibaly e Sadio Manè.

Il centravanti dei Diavoli Rossi ha commentato la propria annata influenzata dal grave infortunio subito in amichevole nel mese di agosto: “Sto seguendo il mio percorso, mi alleno duramente e sono felice di essere qui, soprattutto pensando alle difficoltà che ho dovuto superare. Se si guarda alla mia stagione e a come è andata, non avrei mai dovuto partecipare ai Mondiali. Nessuno avrebbe puntato sulla mia presenza. Quindi per me essere qui, giocare, aiutare la mia squadra, fare la differenza, essere decisivo in una partita è fantastico.

Quando parto dalla panchina ho più tempo per leggere la partita. La cosa più importante è aiutare la squadra, indipendentemente da quanti minuti gioco. Sarà una gara molto equilibrata. Hanno tanti giocatori di alto livello e un ottimo allenatore. Direi che le possibilità sono cinquanta e cinquanta e sarebbe un errore pensare che sia una sfida semplice”.