Giuliani: “Mi aspetto voglia di rivalsa da parte di Allegri”

Fulvio Giuliani, direttore de La Regione, nel corso di un intervento a Radio Tmw ha parlato del Napoli e del nuovo mister Massimiliano Allegri.

In merito al mister ex Milan e Juventus, si aspetta voglia di rivalsa: “Io mi aspetto che abbia la voglia di rivalsa professionale. L’ultima annata del resto, soprattutto nell’ultima, è andata veramente male. Questa per lui è un’occasione straordinaria, perché trovare una squadra forte e in grado di ambire ad una stagione da protagonista rappresenta il massimo. La verita è che gli anni passano per tutti e sia lui che Conte non è che avessero la fila dei grandi club europei. Loro sono dei grandissimi nel nostro mondo del calcio, che però si è ormai terribilmente ristretto.

Il Napoli ha una serie di esuberi da dover gestire, a partire da Lucca, che non può essere definito solo come un grande investimento. Manna comunque è bravissimo, equilibrato e si è dimostrato in grado di resistere per anni a De Laurentiis. Ora dovrà gestire le situazioni dello stesso Lucca, di Anguissa e addirittura di Lobotka, che per un motivo o per l’altro sono in bilico”.