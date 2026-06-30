De Maggio: “Accordo con Zeballos, possono partire Neres e Lang”

Valter De Maggio, giornalista napoletano ha aggiornato sulle ultime mosse di mercato azzurre sottolineando come ci sia l’accordo con un calciatore del Boca Juniors ma prima di procedere con l’acquisto è necessaria una cessione: “Il Napoli ha l’accordo totale con il calciatore e con l’entourage. La novità di giornata è che il Napoli ha trovato l’accordo con il Boca Juniors. Questo non vuol dire che Zeballos arriverà in maglia azzurra. E perché? Perché nella logica prima un’uscita poi un’entrata bisognerà prima perfezionare un’uscita. Potrebbe esserci la cessione di Noa Lang o vedremo magari più avanti quella di David Neres. A quel punto Manna, che ha anticipato tutti con un accordo totale con il calciatore e col Boca, porta Zeballos in azzurro“.