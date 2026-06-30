Dal Napoli ai Mondiali di calcio: gli azzurri di ieri e di oggi a confronto

L’esclusione dell’Italia non ha intaccato una passione così radicata da riversarsi sugli altri giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Da Napoli sono partiti soltanto De Bruyne, Lukaku, Olivera, Gilmour e McTominay a discapito di un gruppo ben più ampio di calciatori convocabili. Pesano le mancate qualificazioni di Camerun, Danimarca, Macedonia del Nord, Kosovo, Serbia, Slovacchia e di quella più attesa dopo 12 anni dall’ultima partecipazione alla Coppa del Mondo: la nazionale italiana. Accantonata l’ennesima delusione, lo spettacolo prosegue con altri protagonisti da seguire e tifare. Su tutti l’Argentina del compianto Diego Armando Maradona, ma occhio anche alle crescenti simpatie per la Scozia o alla spontanea curiosità suscitata dal Belgio. Da Lukaku a McTominay, ecco una panoramica dedicata al Mondiale con un occhio rivolto al passato e un altro alle statistiche più interessanti sulle nazionali in gara.

Dalle ceneri della Generazione d’Oro, Lukaku e De Bruyne guidano un gruppo composto da calciatori promettenti e giocatori con una maggiore esperienza. Il Belgio si è guadagnato la partecipazione al Mondiale grazie al primo posto conquistato nel proprio girone di qualificazione. Nonostante un percorso contraddistinto da zero sconfitte, nella prima partita di questa Coppa del Mondo sono emersi tutti i limiti di una squadra dal potenziale inespresso. L’unico fatto degno di nota è il ritorno al gol di Lukaku dopo il grave infortunio al retto femorale e il lungo periodo di convalescenza trascorso a Tubize, presso il centro federale della nazionale belga. Un processo di riabilitazione piuttosto discusso, data l’aspra polemica nata tra la società e l’entourage dell’attaccante.

La qualificazione è giunta al termine di un’epica, avvincente e memorabile partita contro la Danimarca. Una gara sbloccata dalla rete in rovesciata di McTominay e conclusa con un superbo gol da centrocampo di Kenny McLean. Così la Scozia è tornata al Mondiale dopo 28 anni dall’ultima partecipazione alla Coppa del Mondo e ora punta allo storico passaggio del primo turno. Il sogno continua e con Haiti a zero punti, le speranze di passare alla fase successiva, come seconda o terza classificata, sembrano alquanto realistiche e concrete. Il punto di forza di questa nazionale è il centrocampo composto da McGinn, Ferguson e McTominay, ma per proseguire il cammino serviranno anche i gol di Che Adams.

A differenza dell’Italia, l’Uruguay ha ottenuto la quinta qualificazione di fila al Mondiale. Un traguardo rilevante per una nazione con all’incirca 3 milioni di abitanti, ma in possesso di una gloriosa tradizione calcistica. Nella patria della garra charrúa, la Coppa del Mondo è molto più che un semplice trofeo e l’eredità del passato ora pesa anche sulle spalle di Mathías Olivera. Nella partita d’esordio contro l’Arabia Saudita, il terzino ha giocato al centro della difesa e in coppia con Martín Cáceres. Grazie all’innata duttilità tattica e all’esperienza maturata in Serie A, Olivera ha offerto una prestazione impeccabile e al di là delle più rosee aspettative in fase di copertura. Purtroppo per lui e l’Uruguay, al termine dei novanta minuti è arrivato soltanto un punto dal quale ripartire con la classica grinta agonistica.

La Francia è partita alla grande, mentre la Spagna non è andata oltre lo zero a zero contro l’esordiente Capo Verde. Anche il Brasile di Carlo Ancelotti è partito con un pareggio, prima di rifarsi a spese di Haiti nella seconda gara del girone C. La Germania ha strapazzato la debuttante Curaçao, a differenza dell’Olanda che si è fatta rimontare per ben due volte dal Giappone. In base ai risultati, alle prestazioni e alle previsioni degli esperti i pronostici mondiali propendono verso le due contendenti dell’ultima finale: Francia e Argentina. Leo Messi è tornato con una tripletta realizzata contro l’Algeria, al contrario di Mbappé che ha segnato soltanto una doppietta. Eppure la vera sorpresa è la deludente prestazione offerta da Cristiano Ronaldo contro la Repubblica Democratica del Congo. Fin qui le principali pretendenti non hanno convinto appieno, laddove sono emerse nuove outsider in grado di impensierire anche le nazionali più blasonate. Su tutte il Marocco che ha pareggiato col Brasile e vinto la seconda partita a spese della Scozia, mentre la Croazia si è dovuta arrendere all’Inghilterra dopo un’emozionante sfida terminata con sei reti complessive.

I giocatori del Napoli devono affrontare diverse sfide prima di approdare al turno successivo perché le prime partite non hanno portato in dote molti punti. Dopo il pareggio ottenuto nella prima partita contro l’Egitto, De Bruyne e Lukaku devono rifarsi sia contro l’Iran che con la Nuova Zelanda. Per McTominay e Gilmour la qualificazione è quasi certa dato l’ultimo posto occupato dalla nazionale di Haiti, salvo sorprese contro il Marocco. Nel gruppo H regna l’equilibrio più assoluto con tutte le squadre a un punto, ma per l’Uruguay la principale occasione è la sfida contro Capo Verde prima della decisiva partita con la Spagna.

Diego Armando Maradona è stato l’eroe della Coppa del Mondo 1986, dove guidò la nazionale fino alla conquista del titolo. Leggendari i due gol segnati contro l’Inghilterra, così come non è stata dimenticata la doppietta in semifinale e l’assist decisivo a Burruchaga per il definitivo 3-2 ai danni della Germania Ovest. Qualche anno più tardi, anche Careca e Alemao entrarono nel giro della nazionale con le convocazioni per la Copa America e il Mondiale di Italia ‘90. Edinson Cavani partecipò alla Coppa del Mondo del 201 e con la nazionale uruguayana vinse pure una Copa America nel 2011. Marek Hamšik è stato una bandiera della Slovacchia, al pari di Dries Mertens che col Belgio ha preso parte ai Mondiali del 2014 e del 2018.