Castellini: “Vicario non è piu forte di Meret”

L’ex portiere del Napoli Luciano Castellini è intervenuto a Radio Marte parlando della porta del Napoli: “Ho allenato con la Federazione Meret, è un buonissimo portiere. Il dualismo con Milinkovic non va bene assolutamente. Uno dei due magari caratterialmente sarà più forte e l’altro si accontenta ma a me non piace. Vicario più forte di Meret? Un conto è giocare con l’Empoli e un altro con il Tottenham, dove non ha fatto benissimo. Il livello, con tutto il rispetto, si è abbassato negli ultimi anni. Il mio idolo da ragazzo era Ghezzi, perchè ai miei tempi non avevo televisione e vedevo qualche immagine solo nella settimana Incom al cinema. Vedevo Ghezzi che si buttava in mezzo alle gambe degli avversari e mi incantai e lo emulai all’oratorio“.