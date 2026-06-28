Zazzaroni: “Mancini appoggiato da diversi presidenti e da Marotta”

L’elezione di Giovanni Malagò come presidente dalla FIGC ha portato ad una riflessione sul nuovo mister della Nazionale, individuato in Roberto Mancini.

Ivan Zazzaroni, diretto del Corriere dello Sport, ha sottolineato come diversi presidenti di squadre italiane appoggino la scelta di Mancini: “L’occasione è la scelta del nuovo commissario tecnico, individuato dal neoeletto Giovanni Malagò in Mancini, osteggiato più o meno platealmente da tre o quattro presidenti dal non indifferente peso specifico. Capeggiati dal più attivo e ascoltato della compagnia costante, Beppe Marotta, che pubblicamente si dichiara del tutto indifferente e al telefono con i suoi colleghi chissà, i presidenti stanno ponendo veti e minacciando barricate contro il traditore jesino”.