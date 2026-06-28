Romano: “Manca ancora l’intesa per Gila”

Mario Gila continua ad essere il nome maggiormente seguito dal Napoli per rinforzare la propria rosa.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano, sul proprio canale YouTube ha aggiornato sulla situazione del difensore spagnolo: “Il Napoli sta continuando a lavorare su Mario Gila. Il Napoli ha un accordo con il giocatore sul contratto, ma con la Lazio al momento ancora non c’è intesa. Con la Lazio bisogna ancora lavorare sull’accordo economico. Si è detto che Lucca sarebbe entrato al 100% nell’operazione. Ad oggi, il discorso Lucca è abbastanza fermo, da quanto mi risulta, tra Lazio e Napoli. Quindi il discorso delle contropartite deve ancora decollare e, soprattutto, quello relativo alla valutazione.

L’Atalanta ha fatto delle chiamate durante la settimana per capire com’è la situazione con il Napoli e com’è la situazione con il giocatore. A quel punto capiremo di più dal punto di vista dell’operazione Mario Gila, se l’Atalanta sceglierà di entrare realmente in campo con un’offerta. Ma, al momento, quelle dell’Atalanta sono soltanto chiamate, mentre il Napoli ha un accordo con il giocatore, ma non ha ancora chiuso l’accordo con la Lazio, che rimane sulla sua posizione”.