Napoli, allarme Khalaili: l’Inter accelera

mercato del Napoli continua a intrecciarsi con quello delle grandi rivali di Serie A. Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, spazio anche alle strategie degli azzurri con un focus dedicato ad Anan Khalaili, esterno offensivo finito nel mirino del club partenopeo.

Il quotidiano titola infatti: “Napoli, scatto Inter su Khalaili”, sottolineando il possibile inserimento deciso del club nerazzurro nella corsa al talento seguito dalla dirigenza azzurra.

Khalaili resta uno dei profili maggiormente apprezzati dal Napoli per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione. Il giocatore viene considerato ideale per caratteristiche tecniche e prospettive di crescita, ma la concorrenza rischia ora di complicare i piani del club partenopeo. L’Inter starebbe infatti aumentando il proprio interesse per l’esterno, pronta a inserirsi concretamente nella trattativa e a contendere il giocatore agli azzurri nelle prossime settimane di mercato.