Mondiali 2026 – Si dimette il ct della Scozia, Steve Clarke

Si conclude dopo 7 anni l’avventura di Steve Clarke da commissario tecnico della Scozia. In questo periodo é riuscito a portare la Nazionale Scozzese agli Europei per 2 anni di fila (EURO 2020 ed EURO 2024), uscendo in entrambi i casi ai gironi: da ricordare che la Scozia non si qualificava agli Europei dal 1996. Nel novembre del 2025 riporta la Scozia ai Mondiali, 28 anni dopo l’ultima volta, grazie alla vittoria contro la Danimarca per 4-2.

Dopo la vittoria all’esordio contro l’Haiti per 0-1, McTominay e compagni perdono 0-1 contro il Marocco e 0-3 contro il Brasile: chiudono il loro girone al terzo posto, ma non riescono a qualificarsi ai sedicesimi come una delle 8 migliori terze. Dopo l’eliminazione dai Mondiali, Clarke ha deciso di rassegnare le dimissioni.

Queste le sue parole in una lettera ai tifosi: “La parte più emozionante di questo addio é dedicata ai miei giocatori, senza i quali non avremmo avuto nessuno dei ricordi che abbiamo accumulato dal 2019 ad oggi. Si meritano tutti gli elogi e l’ammirazione che ricevono ed é stato davvero un onore essere chiamato il loro allenatore“.