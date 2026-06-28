La Repubblica-Napoli pronto ad offrire 15 milioni per un esterno del Genoa: i dettagli

Il Napoli continua nella ricerca di un terzino da affiancare a Giovanni Di Lorenzo nelle rotazioni che saranno necessarie la prossima stagione; i nomi più caldi sono quelli di Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise e Brooke Norton-Cuffy del Genoa.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il club azzurro sarebbe disposto ad offrire 15 milioni per l’esterno del Grifone ma la cifra non sarebbe congrua per i liguri che valutano 20 milioni il calciatore; inoltre, si segnala l’interessamento della Fiorentina che sta valutando il calciatore in caso di cessione di Dodò e nelle ultime ore anche dell’Inter con Beppe Marotta che ha avviato i contatti.