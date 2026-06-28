Il Roma: Allegri-Napoli, firma attesa entro mercoledì

Il Napoli continua ad attendere Massimiliano Allegri per aprire ufficialmente il nuovo ciclo tecnico della prossima stagione. L’accordo con il tecnico livornese è ormai definito, ma manca ancora un ultimo passaggio burocratico prima dell’annuncio ufficiale.
Secondo quanto riportato da Il Roma nella sua edizione odierna, la firma dell’ex allenatore del Milan potrebbe arrivare entro mercoledì. Il quotidiano dedica spazio alla vicenda nel taglio alto della prima pagina con il titolo: “Allegri, la firma entro mercoledì”.
A rallentare l’ufficializzazione resta la necessità di risolvere definitivamente il contratto che lega ancora Allegri al Milan dopo l’esonero. Una volta completato questo passaggio, il tecnico sarà libero di firmare con il Napoli e iniziare formalmente la sua nuova avventura in azzurro.