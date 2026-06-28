Il Messaggero: Lucca nel mirino della Lazio

Il futuro di Lorenzo Lucca continua a essere legato alle dinamiche di mercato che coinvolgono anche il Napoli. L’attaccante resta uno dei profili seguiti con attenzione in vista della prossima sessione estiva.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il centravanti è il primo obiettivo di Gennaro Gattuso per rinforzare il reparto offensivo della Lazio, alla ricerca di nuovi gol dopo una stagione complicata sotto porta.
Il Napoli aveva valutato la possibilità di inserire Lucca come contropartita tecnica nell’affare legato a Mario Gila, ma la proposta non avrebbe trovato apertura da parte del direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani. La Lazio, infatti, preferirebbe gestire il futuro dell’attaccante con un’operazione separata, eventualmente anche in prestito, mantenendo distinta la trattativa per il difensore spagnolo.