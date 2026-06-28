Il Mattino: Napoli su Richard Rios

Richard Rios continua a essere uno dei nomi più seguiti dal Napoli per il centrocampo della prossima stagione. Il direttore sportivo Giovanni Manna monitora da tempo il profilo del colombiano, considerato ideale per caratteristiche fisiche e tecniche all’interno del progetto affidato a Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, però, la corsa al centrocampista del Benfica rischia di trasformarsi presto in una vera e propria asta internazionale. Dopo il Mondiale, infatti, diversi club potrebbero muoversi concretamente per il giocatore.

Oltre al Napoli, anche il Milan segue con attenzione l’evoluzione della situazione, mentre dalla Premier League sarebbero numerose le società interessate. Tra queste viene citato anche il Bournemouth, pronto a inserirsi nella corsa al centrocampista colombiano. Le prestazioni offerte da Rios nell’ultima stagione hanno inevitabilmente aumentato il valore e l’attenzione attorno al suo profilo. In casa Napoli il giocatore viene considerato uno dei possibili eredi di Frank Anguissa qualora il camerunense dovesse lasciare il club durante l’estate.