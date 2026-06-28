Il Mattino: Napoli-Besiktas, asse caldo di mercato tra Muci, Anguissa e Meret

Il Napoli continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, nonostante l’attesa per l’ufficialità di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. In costante contatto con il futuro allenatore, il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando diverse opportunità, comprese alcune possibili operazioni con il Besiktas.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, uno dei nomi finiti nel mirino del club partenopeo è quello di Ernest Muci, talento offensivo albanese classe 2001 di proprietà della società turca. Il giocatore, reduce dall’esperienza in prestito al Trabzonspor, viene considerato un profilo interessante per duttilità e prospettive di crescita, potendo agire sia da trequartista sia da esterno offensivo.

I dialoghi tra Napoli e Besiktas potrebbero però coinvolgere anche altri calciatori. Il quotidiano sottolinea infatti come il club turco continui a seguire con attenzione Frank Anguissa, centrocampista che potrebbe lasciare il Napoli nel corso dell’estate dopo cinque stagioni in azzurro. Anche Alex Meret resta un profilo monitorato dalla società di Istanbul, sebbene il futuro del portiere verrà deciso soltanto dopo il ritiro estivo e le valutazioni definitive di Allegri sull’organico.